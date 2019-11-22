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Son Dakika Güncel Malatya'da 'Geleneğin Sinemadaki İz Düşümü' paneli - Son Dakika

Malatya'da 'Geleneğin Sinemadaki İz Düşümü' paneli

6 saat önce

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kurtuba Akademik Gelişim Topluluğu tarafından 'Geleneğin Sinemadaki İz Düşümü' konulu panel düzenlendi.

Malatya'da 'Geleneğin Sinemadaki İz Düşümü' paneli, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kurtuba Akademik Gelişim Topluluğu tarafından 'Geleneğin Sinemadaki İz Düşümü' konulu panel düzenlendi.


Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Prof. Dr. Mustafa Arslan, Yönetmen Murat Pay, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Sağlam, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelebi, Kurtuba Akademik Gelişim Topluluk Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Hacer Ünver, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


Oturum Başkanı Mustafa Arslan, gelenek ve sinemanın son yıllarda batıda ve ülkemizde yan yana gelen iki kavram olduğunu aktarıp, toplumun geleneklere önem verdiğini bu sebeple de geleneğin sinemanın seyrini değiştirdiğini söyledi.


Panelist Yönetmen Mustafa Pay ise gelenek ve film arasındaki ilişkiden bahsetti. Pay, film yapmaya başladığı ilk zamanlarda gelenekle ilgili birtakım sorulara kafa yormaya başladığını vurguladı. Sinemanın her coğrafyada özgün olarak doğduğunu gördüğünü ifade eden Pay, Türkiye'de film ve gelenek arasındaki ilişkinin nasıl doğduğu ve nasıl olması gerektiği gibi sorularla sürekli karşılaştığını söyledi.


Panele konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mim Kemal Öke de geleneğin çok önemli olduğunu belirterek gelenek ve sanat arasındaki iletişime herkesin dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi. Öke, "Sanat yapıyorum diye ortaya çıkan insan kendi geleneğinden kopuk olursa ne yerel ne milli ne de evrensel olur. Bugünkü bağlamda sanat insanın kendi kültürünü, geleneğini, felsefesini ve sosyolojisini bilmek mecburiyetinde olmasıdır" diye konuştu.


Panelin sonunda İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr Mehmet Önal tarafından Prof. Dr. Mim Kemal Öke'ye, Prof. Dr. Mustafa Arslan tarafından da Yönetmen Murat Pay'a plaket takdim edildi. - MALATYA

Mustafa Arslan, Mim Kemal Öke, Yönetmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
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