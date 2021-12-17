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'Malatya'da Geleneksel Türk El Sanatlarının Yerelden Ulusala Tanıtımı gerçekleşti - Son Dakika

'Malatya'da Geleneksel Türk El Sanatlarının Yerelden Ulusala Tanıtımı gerçekleşti

17.12.2021 15:19
'Malatya'da Geleneksel Türk El Sanatlarının Yerelden Ulusala Tanıtımı gerçekleşti

'Malatya'da Geleneksel Türk El Sanatlarının Yerelden Ulusala Tanıtımı' programına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan MABESEM kursiyerleri tarafından hazırlanan sergiyi gezdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının Katkılarıyla 'Malatya'da Geleneksel Türk El Sanatlarının Yerelden Ulusala Tanıtımı' programı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi SalonundaWorkshop ve Sergi açılışı gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MABESEM kursiyerleri tarafından, Seramik, Çini, Kağıt Rölyef, Tezhip, Yağlıboya, Ahşap Boyama, Takı Tasarımı, Ebru, Ahşap Yakma, Kil Şekillendirme, Heykel, teşbih ve Atık Kağıt yapılan eserler sergilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan MABESEM tarafından birçok alanda farklı yaş guruplarına hitap eden çok sayıda kursun verildiğini belirterek, Malatyalıları bu kurslardan istifade etmeye davet etti. MABESEM Kurs Merkezlerinde vatandaşların çok güzel zaman geçireceklerini belirten Başkan Gürkan program sırasında yaptığı konuşmada, "Bu güzel sergimizin açılışına katkı sunan bütün öğretmen ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. MABESEM kurs merkezlerimizde 32 branşta 1500 öğrencimiz sanat etkinlikleri kurslarına katılıyor. Kursiyerlerimiz büyük emeklerle hazırlamış oldukları eserlerini Sanat Merkezi Fuaye alanında sergilemekteler. Öncelikle bu sanat etkinliğine katılan bütün öğrencilerimizi ve emeği geçen bütün öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu çalışmaların sanatçılarımıza, öğrencilerimize ve sanatseverlere hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan konuşmasının ardından kursiyerler tarafından hazırlanan sergiyi gezerek, kursiyerlerle birlikte Ebru ve Çini Boyama çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Malatya'da Geleneksel Türk El Sanatlarının Yerelden Ulusala Tanıtımı gerçekleşti - Son Dakika


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