Malatya'da Gelinciktepe deprem konutları için kura çekildi - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve Malatya'nın da etkilendiği depremde konutları hasar görenler için Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Gelinciktepe mevkisinde yapılan "3 artı 1" özellikte 306 konut için kura çekildi.

Battalgazi Belediyesi hizmet binasının yanında düzenlenen törende konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, büyük afetin başından itibaren devletin yaraları sarmak için büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Felaketin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile bütün bakanların ve Malatya'da görev yapan herkesin harekete geçtiğini dile getiren Baruş, sürecin çok iyi yönetildiğini ve Malatya insanı için yaptıkları çalışmaların semeresini gördüklerini belirtti.

Baruş, şöyle konuştu:

"Devletimiz sürecin başından itibaren TOKİ vasıtasıyla vatandaşlarımızın konutlarının inşa edilmesi için her türlü seferberliği ilan etti. AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından Malatya'da değerlendirmeye alınan ağır hasarlı konut sayısı 5 bin 546. Bu konutların kentsel alanlardaki miktarı 2 bin 316, kırsal bölgede ise 3 bin 230 ağır hasarlı konutumuz vardı. Bunlardan başvurularını yapan vatandaşlarımızdan 3 bin 360'ı hak sahibi yapıldı. Halen hak sahibi işlemleri devam ediyor."

AFAD çalışmaları kapsamında 5 bin 651 konutun ihale edildiğini, bunların 4 bin 127'sinin kentsel alanlardaki çok katlı konutlar, bin 555'in ise köy konutu olduğunu vurgulayan Baruş, "4 bin 835 konutun yapımına başlandı. Bugün itibarıyla yapımı tamamlanan ve teslim edilen konut sayısı bin 335. Şu anda yapım süreci devam eden 3 bin 500 konutumuz var. Bu 3 bin 500 konutumuzu da büyük oranda temmuz ve ağustos aylarında tamamlayarak vatandaşlarımıza inşallah teslim edeceğiz." dedi.

Yapımı devam eden ve inşaatına ileriki süreçlerde devam edilecek konutlarla ve teslim tarihleriyle ilgili de bilgi veren Baruş, vatandaşların ağır hasarlı konutlarının da yıkımının sürdüğünü dile getirdi.

Malatya'da 24 Ocak depreminden sonra da 2 önemli sayılacak deprem yaşandığını kaydeden Baruş, depremin ardından artık yüzlerin güldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün artık yüzümüz gülüyor. Çünkü Malatya'da yaşayan insanımız için yepyeni yaşam alanları kuruluyor, Gelinciktepe'de, Eski Malatya'da, Yakınca'da, Kaynarca'da... Buralarda yapılan konutlar depreme son derece dayanıklı ve kullanışlı konutlar. Bu konutların bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah herkes dilediği konuta kavuşur, orada huzurla yaşar, altyapı çalışmasının tamamlanması ile birlikte o gittiğiniz afet konutlarının ne kadar güzel olduğunu ne kadar değerli bir yerde olduğunu siz yakinen müşahede edeceksiniz."

AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in de selamlama konuşması yaptığı törende "3 artı 1" özellikle 306 konut için kura çekilerek hak sahipleri belirlendi.

Kuraların ardından hak sahipleri mutluluklarını belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililere teşekkür etti.

"2 artı 1" özellikli 372 konut için de yarın kura çekileceği kaydedildi.