Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Gençler Kitap Okumada Buluşuyor" Etkinliği

Malatya'da "Gençler Kitap Okumada Buluşuyor" Etkinliği

1 saat önce

Malatya Gençlik Federasyonu (MAGEF) tarafından "Gençler kitap okumada buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Malatya'da
Malatya Gençlik Federasyonu (MAGEF) tarafından "Gençler kitap okumada buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

MAGEF'ten yapılan açıklamaya göre, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla "Gençler kitap okumada buluşuyor" etkinliğinin 13'üncüsü gerçekleştirildi.

MAGEF Başkanı Ramazan Yavuz, Malatya merkezde ve ilçelerde kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için açık havada düzenli kitap okuma etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

Kentin sokaklarında ve her alanında kitap okuma etkinliğini yaparak, okuyan bir nesil yetişmesine katkı sağlamak istediklerini aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bilmediğimiz bir konuyu öğrenmek için daha önce birilerinin yaşadıklarını yaşamamıza, aynı olayların bizim de başımızdan geçmesine gerek yoktur. Kitaplar, yaşanılanların, deneyimli insanların eliyle diğer insanlara iletildiği çok değerli kaynaklardır. Bilim, sanat ve edebiyat gibi birçok alandaki gelişmeleri kitaplardan okuyarak öğrenebiliriz. Birçok insanın deneyimlerini, onların yaşam öykülerini, kitaplarını okuyarak öğrenebiliriz. Bu da bizleri bilgi, düşünce, duygu, hayal yönünden zenginleştirir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Ramazan Yavuz, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu Binali Yıldırım, Alevilerden Böyle Oy İstedi: Adımda Ali Var

Erdoğan'ın "Teröristlerce Tokatlanan Belediye Başkanı" Dediği Kişi HDP'li Baydemir Çıktı Yeni Parti İddiaları ile Gündeme Gelen Gül ve Davutoğlu Ekrana Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 18:39:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Gençler Kitap Okumada Buluşuyor" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]