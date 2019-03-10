Malatya'da "Gençler Kitap Okumada Buluşuyor" Etkinliği

Malatya Gençlik Federasyonu (MAGEF) tarafından "Gençler kitap okumada buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Malatya Gençlik Federasyonu (MAGEF) tarafından "Gençler kitap okumada buluşuyor" etkinliği düzenlendi.



MAGEF'ten yapılan açıklamaya göre, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla "Gençler kitap okumada buluşuyor" etkinliğinin 13'üncüsü gerçekleştirildi.



MAGEF Başkanı Ramazan Yavuz, Malatya merkezde ve ilçelerde kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için açık havada düzenli kitap okuma etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.



Kentin sokaklarında ve her alanında kitap okuma etkinliğini yaparak, okuyan bir nesil yetişmesine katkı sağlamak istediklerini aktaran Yavuz, şöyle devam etti:



"Dolayısıyla bilmediğimiz bir konuyu öğrenmek için daha önce birilerinin yaşadıklarını yaşamamıza, aynı olayların bizim de başımızdan geçmesine gerek yoktur. Kitaplar, yaşanılanların, deneyimli insanların eliyle diğer insanlara iletildiği çok değerli kaynaklardır. Bilim, sanat ve edebiyat gibi birçok alandaki gelişmeleri kitaplardan okuyarak öğrenebiliriz. Birçok insanın deneyimlerini, onların yaşam öykülerini, kitaplarını okuyarak öğrenebiliriz. Bu da bizleri bilgi, düşünce, duygu, hayal yönünden zenginleştirir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu

Binali Yıldırım, Alevilerden Böyle Oy İstedi: Adımda Ali Var

Erdoğan'ın "Teröristlerce Tokatlanan Belediye Başkanı" Dediği Kişi HDP'li Baydemir Çıktı

Yeni Parti İddiaları ile Gündeme Gelen Gül ve Davutoğlu Ekrana Çıktı