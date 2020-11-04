Malatya'da gençler maske ve mesafe kuralına uyanlara hediye verdi - Son Dakika

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Birlik Vakfı iş birliğinde toplumsal ve sosyal alan içinde pandemi kurallarına uygun olarak maske-mesafe kurallarına uyan ve örneklik teşkil eden vatandaşlara yönelik farkındalık programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, farkındalık çalışmasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında kurallara uyan vatandaşlara hediyeler dağıtıldı.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi, toplumsal farkındalık çalışmaları kapsamında maske ve mesafe kurallarına dikkat çekmek için kurala uyan vatandaşlara Soykan Parkı Meydanı'nda hediyeler verdi.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulundan Furkan Berber, ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini belirterek, bu süreci dayanışma içinde beraber atlatabileceklerini belirtti.

Berber, özellikle kalabalık noktalarda maske ve mesafe kuralına uyanlara teşekkür etmek ve bu konuda toplumda farkındalık uyandırmak amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak toplumda iyi örnekleri ön plana çıkaran çalışmalar yürütmenin toplum sağlığı için önemli olduğunu belirten Berber, "Toplumsal hassasiyetlerimizi pozitif manada çoğaltmak için iyi yönlerimizi paylaşmalıyız, çünkü kötü örneklerden iyi bir toplum modeli oluşturamayız." ifadesini kullandı.