Malatya'da gençler uyuşturucudan uzak olması için etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle gençler uyuşturucudan uzak olması için etkinlikler yapıldı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla Malatya Park AVM'de Narkonokta standı açtı.
Madde bağımlılığı konusunda bilgilendirici broşür ve uyuma aplikasyonunu tanıtıcı broşür dağıtımı yapıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA
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