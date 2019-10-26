Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi
Son Dakika Güncel Malatya'da 'Gençlerin İyilik Ağacı' projesi

Malatya'da "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi

31 dakika önce

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne bağlı Fırat Gençlik Merkezi tarafından "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

Malatya'da

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğüne bağlı Fırat Gençlik Merkezi tarafından "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

Fırat Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında Kuyulu Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Gönüllü gençler daha sonra Kuyulu Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Malatya Baro Başkanlığı gibi kurumlarda çalışan personellerle bir araya geldi.

Malatya, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:42 Kaynak: AA
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