Malatya'da, "Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da, 'Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim' konferansı - Son Dakika

Malatya'da, "Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim" konferansı

7 saat önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nün işbirliğiyle "Kariyer ve Marka Sohbetleri" kapsamında "Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim" konulu konferans düzenlendi.

Malatya'da,

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nün işbirliğiyle "Kariyer ve Marka Sohbetleri" kapsamında "Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim" konulu konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Başmüfettişi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, "Kariyer ve Marka Sohbetleri"nde "Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim" konulu konferans verdi.

Konferansın açılışında konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, akademik ve araştırma faaliyetlerinin yanında kültürel, sosyal ve toplumsal konulara da duyarlı olan bir üniversite olduklarını belirtti.

Gençlerin sadece mesleğin ilk aşaması için hazırlanmalarının yeterli olmadığını aktaran Karabulut, "Yeni teknolojiler yaşamımızı hiç durmadan değiştirmektedir. Uluslararası değişiklikler günlük yaşamımızı doğrudan etkiliyor. O nedenle yerel değerlerden kopmayan, ama evrensel değerleri de iyi bilen ve takip eden bir gençlik yetiştirmemiz kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Emniyet Başmüfettişi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula ise gençlik, şuur, özgüven ve iletişim konularında öğrencilere konferans verdi.

Turgut Özal Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Askeri sevkiyat devam ediyor! TSK konvoyu, Cabal el Zaviye'de görüntülendi

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:44:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da, "Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim" konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]