Malatya'da,

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nün işbirliğiyle "Kariyer ve Marka Sohbetleri" kapsamında "Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim" konulu konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Başmüfettişi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, "Kariyer ve Marka Sohbetleri"nde "Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim" konulu konferans verdi.

Konferansın açılışında konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, akademik ve araştırma faaliyetlerinin yanında kültürel, sosyal ve toplumsal konulara da duyarlı olan bir üniversite olduklarını belirtti.

Gençlerin sadece mesleğin ilk aşaması için hazırlanmalarının yeterli olmadığını aktaran Karabulut, "Yeni teknolojiler yaşamımızı hiç durmadan değiştirmektedir. Uluslararası değişiklikler günlük yaşamımızı doğrudan etkiliyor. O nedenle yerel değerlerden kopmayan, ama evrensel değerleri de iyi bilen ve takip eden bir gençlik yetiştirmemiz kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Emniyet Başmüfettişi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula ise gençlik, şuur, özgüven ve iletişim konularında öğrencilere konferans verdi.