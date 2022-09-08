Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, Günpınar Kanyonu'nu gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, Günpınar Kanyonu'nu gezdi

08.09.2022 15:02
Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, Günpınar Kanyonu'nu gezdi

Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, Darende'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, Darende'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Darende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Böke'nin ev sahipliği yaptığı, Fırat Gençlik Merkezi gönüllülerinden oluşan 15 kişilik kafilesi, Günpınar Şelalesi ve Kanyonu'nu gezdi.

Gönüllüler, zorlu Günpınar Kanyonu'nda dere ve şelaleleri geçerek kamp kurup keyifli vakit geçirdi.

Gönüllülere liderlik eden Melih Çibik, "Genç gönüllülerle Darende'nin doğal güzelliklerini keşfetmek için bugün buradayız. İlimizin farklı ilçelerinin güzelliklerini görme hem de kültürlerini tanıma imkanı buluyoruz. Bu faaliyetlerle kardeşlikler de pekişiyor. Önümüzdeki dönemlerde de bu etkinliklerimiz devam edecek. Darende saklı kalmış doğası ile harika bir yer." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Böke de gönüllü gençleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

gençlik, Darende, Malatya, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, Günpınar Kanyonu'nu gezdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
13:37 Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı!
15:02 İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak
13:20 Fatih Terim için Mısır Milli takımı iddiası bomba etkisi yarattı!
12:49 Tedirgin eden araştırma: Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge, görülmemiş sıcaklarla eriyecek
12:41 CHP yarın 99'uncu yaşına giriyor: Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak ve onu aşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:14:57. #1.11#
SON DAKİKA: Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, Günpınar Kanyonu'nu gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement