Son Dakika Haberleri: Malatya'da genel asayiş uygulaması
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da genel asayiş uygulaması

Malatya'da genel asayiş uygulaması

1 saat önce

Malatya'da genel asayiş uygulamasına 161 ekip ve 950 personel katıldığı belirtilirken, yapılan çalışmalarda, 262 umuma açık işyeri kontrol edildi.

Malatya'da genel asayiş uygulaması, System.String[]

Malatya'da genel asayiş uygulamasına 161 ekip ve 950 personel katıldığı belirtilirken, yapılan çalışmalarda, 262 umuma açık işyeri kontrol edildi. 11 iş yerine cezai işlem uygulandı. Bir şahıs gözaltına alındı. 230 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi


Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından, Genel Asayiş ve Kamu Düzeninin devamının sağlanması amacıyla tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. 2019-4 adı altında, değişik saatler arasında Malatya ilinde toplam 161 ekip ve 950 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda; 3 bin 949 şahsın GBT kontrolü yapıldı.


Aranması bulunan 3 şahıs yakalandı. 299 araç kontrol edilerek, 4 araca 3 bin 55 TL Cezai İşlem Uygulandı. 2 araç trafikten men edildi. 262 umuma açık işyeri kontrol edildi. 11 iş yerine cezai işlem uygulandı. Bir şahıs gözaltına alındı. 230 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
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