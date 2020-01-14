Malatya'da geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Malatya'da geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybetti
6 saat önce
Malatya'nın Arguvan ilçesinde geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybettiAlınan bilgiye göre, Tarlacık Mahallesinde Emre A. (34) evinin önünde otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada annesi Zeynep A'ya (70) çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:04 Kaynak: AA
Malatya'nın Arguvan ilçesinde geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Tarlacık Mahallesinde Emre A. (34) evinin önünde otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada annesi Zeynep A'ya (70) çarptı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Zeynep A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Emra A, ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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