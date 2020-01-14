Malatya'da geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybetti

6 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybettiAlınan bilgiye göre, Tarlacık Mahallesinde Emre A. (34) evinin önünde otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada annesi Zeynep A'ya (70) çarptı.

Malatya'da geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybetti, System.String[]

Malatya'nın Arguvan ilçesinde geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Tarlacık Mahallesinde Emre A. (34) evinin önünde otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada annesi Zeynep A'ya (70) çarptı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Zeynep A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emra A, ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Arguvan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:04 Kaynak: AA
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