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Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı Açıklaması - Son Dakika

Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı Açıklaması

09.11.2021 21:27
Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı Açıklaması

Malatya'da göçük yaşanan binanın enkazından kendi imkanlarıyla çıkan Şemseddin Bozdemir (52), "Tabya üzerimize çöktü.

Malatya'da göçük yaşanan binanın enkazından kendi imkanlarıyla çıkan Şemseddin Bozdemir (52), "Tabya üzerimize çöktü. Duvar patladı, o patlaktan çıktık. 2 arkadaşımı da kendim tutup yukarıya, çatıya çektim çıkardım." dedi.

Bozdemir, gazetecilere, İnönü Caddesi'ndeki iki katlı binaya olaydan 10 dakika önce geldiğini anlattı.

Binanın üst katında bulunduğunu, alt katta ise tadilat yapıldığını belirten Bozdemir, şöyle konuştu:

"Alt kattaki fırın daha önce boşaltılmıştı. Fırının yerini tavukçu kendi işyerine katıyordu. Gelip geçtiğimizde, 'Nasıl ettin?' diye soruyorduk. 'Abi bir an önce hizmete açmak için uğraşıyorum.' diyordu. 'Burası eski bina dikkat et.' diyorduk. 'Abi kayıtsız ol, ben onların hepsinin şeyini yaptım.' dedi. Ondan sonra bu olayla karşılaştık."

Ölümle burun buruna geldiğini, hayatta kaldığı için sevinçli olduğunu dile getiren Bozdemir, "Tabya üzerimize çöktü. Duvar patladı, o patlaktan çıktık. 2 arkadaşımı da kendim tutup yukarıya, çatıya çektim çıkardım. Arkada İmam Hatip okulu var. O okulun duvarına bakan kısmında boşluktan kendimizi kurtardık. Ben girdiğimde 15-20 kişi vardı. Yaralılardan arkadaşlarımız var, onlardan da haber aldık. Ciddi durumlarının olmadığını öğrendik, sevindik." sözleriyle olay anını anlattı.

Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı Açıklaması

İnönü Caddesi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı Açıklaması - Son Dakika
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