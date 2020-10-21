Malatya'da gökyüzünde ışık saçan cismi görüntüledi - Son Dakika

MALATYA'da, gökyüzünde daireler çizerek hareket eden ışıklı cisim, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gece yarısı gökyüzünde görülen ışıklı cisim, kentte heyecana yol açtı. Daireler çizerek hareket eden cisim, Fahri Kayahan Mahallesi'nde oturan Mustafa Necati Güral tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Cismi görünce dron olabileceğini düşündüğünü söyleyen Güral, daha sonra hareket eden cismi cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini söyledi.