Malatya'da gölete düşen otomobilden 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da gölete düşen otomobilden 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Malatya'da gölete düşen otomobilden 3 kişi kurtarıldı

37 dakika önce

Malatya'da Battalgazi ilçesinde demir korkulukları aşarak, Orduzu Pınarbaşı Göletine düşen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı.

Malatya'da Battalgazi ilçesinde demir korkulukları aşarak, Orduzu Pınarbaşı Göletine düşen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, aracın gölete düşmesinin ardından çevredeki polis, bekçi ve vatandaşların yardımıyla 3 kişi göletten çıkarıldı.

Kurtarılan 3 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobilde bir kişinin daha bulunma ihtimali üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri gölete dalarak yaklaşık 3 saat arama yaptı. Olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma ekibi çalışmasına ara verdi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Malatya'da gölete düşen otomobilden 3 kişi kurtarıldı

Battalgazi, Malatya, Orduzu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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