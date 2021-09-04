Malatya'da göletlere 120 bin yavru balık bırakıldı

Malatya'da 11 gölete 120 bin yavru balık bırakıldı. Beylerderesi Göleti'nde de Alabalık üretilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Malatya'da 2021 yılı balıklandırma çalışmaları, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Balıkçılık, Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik, il ve ilçe müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapıldı.

Malatya genelinde 11 gölete 120 bin adet yavru balık bırakılmasıyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, planlı bir şekilde göletlere yavru balık bırakıldığını bildirdi, Macit, "İlimizde bulunan su kaynaklarına bırakılmak üzere Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretme İstasyonu tarafından üretilen sazan yavruları; İlimiz Kuluncak Sofular Göleti, Bicir Göleti, Akçadağ Medik Baraj Gölü, Arapkir Göleti, Hekimhan Güzelyurt Göleti ve Karamahmut Göleti, Battalgazi Yaygın Göleti, Yeşilyurt Beylerderesi Göleti, Doğanşehir Polat Göleti ve Darende Ayvalı Göleti olmak üzere toplam 120 bin adet yavru balık bırakıldı" ifadelerini kullandı.

Malatya'da yapılan balıklandırma çalışmalarının özellikle son yıllarda artarak devam edip, tüm su kaynaklarına planlı bir şekilde yavru balık bırakıldığına dikkat çeken Macit, " Ayrıca balık neslinin korunması ve gelecek nesillere canlı balık bırakılabilmesi için su kaynaklarının kirletilmemesi ve bilinçsiz balık avcılığının önlenmesi konularında vatandaşlarımız daha dikkatli olmalıdır" diye konuştu.

Beylerderesi Göleti'nde Alabalık üretilecek

Macit, Yeşilyurt Beylerderesi Göletine alabalık yavrularını bırakarak, yapılan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu. - MALATYA