Malatya'da, gölette erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Malatya'da, gölette erkek cesedi bulundu

Malatya'da, gölette erkek cesedi bulunduMALATYA'da, Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde erkek cesedi bulundu.

Malatya'da, gölette erkek cesedi bulundu

MALATYA'da, Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde erkek cesedi bulundu. Cesedin Murat Dönmez'e (33) ait olduğu belirlendi.

Battalgazi ilçesinde sabah sporu yapan vatandaşlar, Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde hareketsiz yatan bir kişi görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin Murat Dönmez'e ait olduğu tespit edildi.

Uzun süre suda kaldığı belirlenen Dönmez'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Malatya'da, gölette erkek cesedi bulundu

Malatya, Orduzu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 03:39

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da, gölette erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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