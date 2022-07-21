Malatya'da görev yapan atlı jandarma timine çocuklardan ilgi

Malatya'da mesire alanında devriye görevi icra eden atlı jandarma timini gören çocuklar, oyunu bırakıp atları sevdi.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM), Malatya İl Jandarma Komutanlığınca getirilen atları kullanan jandarma timleri, kentin tarihi ve turistik noktalarında devriyelerini sürdürdü.

Turgut Özal Tabiat Parkı'nda devriye gezen jandarma timlerine vatandaşlar ile çocuklar ilgi gösterdi.

Bazı çocuklar atları sevmelerinin ardından ata bindi.

Ata binen çocuklardan Eftal Ekşi, "Çok eğlenceli, tatlı ve sevimliydi. Binince biraz korktum ama çok tatlılardı." diye konuştu.

Atları sevdiğini dile getiren Yusuf Okta da "Atlı jandarmaları daha önce görmemiştim, bütün askerlere selam olsun." ifadelerini kullandı.

Mesire alanında ailesiyle piknik yapan Erhan Orhanoğlu da "Uygulamadan çok memnunuz, güven veriyorlar. Böyle bir şeyi ilk defa gördük, gayet güzel görünüyorlar, teşekkür ediyorum. Jandarmamıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.