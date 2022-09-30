"Ateş savaşçısı" dede ve babalarının mesleğini gururla sürdürüyorlar - Son Dakika
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"Ateş savaşçısı" dede ve babalarının mesleğini gururla sürdürüyorlar

30.09.2022 12:43
"Ateş savaşçısı" dede ve babalarının mesleğini gururla sürdürüyorlar

Malatya'da görevi sırasında şehit düşen babasının ardından itfaiyeciliğe başlayan Gökhan Çobanoğlu ile babası gibi itfaiyeci olan Furkan Coşkun ve dede mesleğini seçen Mevlüt Kıyıcı, atalarının mesleğini sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Malatya'da görevi sırasında şehit düşen babasının ardından itfaiyeciliğe başlayan Gökhan Çobanoğlu ile babası gibi itfaiyeci olan Furkan Coşkun ve dede mesleğini seçen Mevlüt Kıyıcı, atalarının mesleğini sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 7 yıldır görev yapan 35 yaşındaki Gökhan Çobanoğlu, AA muhabirine, itfaiyeci olan babası Orhan Çobanoğlu'nun 2014'te arkadaşı ile göreve giderken araçlarının kaza yapması sonucu şehit olduğunu, babasının vefatının ardından kendisinin 2015 yılının Nisan ayında itfaiyede çalışmaya başladığını söyledi.

Küçükken babasının yanına geldiğini, itfaiyecilerin birbirleriyle yakınlığını, samimiyetini gördüğünü anlatan Çobanoğlu, "Aklımda hiç babamın vefat edeceği ve benim itfaiyede çalışacağım yoktu. Babam mesleğini çok severdi. 'Bir daha dünyaya gelsem itfaiyeci olurdum.' derdi. 1999 depreminde İstanbul'daydı, Van'da deprem olmuştu, Van'daydı. Sevdiği için her görevde ön planda olurdu. Allah'a çok şükür, mesleğini yüzünün akıyla yapmış. İnşallah oğlum da itfaiyeci olur. Şimdiden hayranlık duyuyor. Getirip götürüyorum, alışmasını istiyorum." diye konuştu.

Babasına özenip itfaiyecilik okudu

İtfaiye emeklisi babasıyla aynı mesleği seçen 27 yaşındaki Furkan Coşkun da mesleği sürdürmek için 2014'de Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünden mezun ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında göreve başladı.

Coşkun, "Lise dönemlerimde itfaiyeye geliyor, yardımlaşmayı görüyordum. Bir siren çaldığı zaman koşarak yangına gidiyorlardı. İnsanların koşarak kaçtığı yerlere babamlar koşarak gidiyordu. Aynı şekilde bizler de şu an koşarak gidiyoruz. Çocukken babama kahraman gözüyle bakıyordum. İtfaiyeciliği seviyordum. Yangına giderken koşarak gitmeleri, olay yerinde özverili bir şekilde çalışmaları beni etkiliyordu. İtfaiyeciliği bu şekilde benimseyerek çalışmaya başladım. Babamla aynı dönemde çalışmak istiyordum, nasip olmadı, babam emekli oldu. Babamın mesleğini yaptığım için gurur duyuyorum. Mesleğimi severek icra ediyorum." diye konuştu.

27 yıl itfaiyeci olarak çalıştıktan sonra emekli olan baba Şükrü Coşkun (60) ise oğlunun da böyle bir kutsal görevi yapmasının gururunu yaşadığını belirtti.

Dedesine gösterilen sevgi itfaiyeciliğe olan ilgisini artırdı

İtfaiyecilerden Mevlüt Kıyıcı (43) da dede mesleğini sürdürüyor. Kıyıcı, itfaiyeciliğe 2006 yılında başladığını, aynı adı taşıyan dedesi Mevlüt Kıyıcı'nın mesleğini devraldığını anlattı.

Mevlüt Kıyıcı, "Çocukken dedemin itfaiyecilik yaptığı dönemlerde kendisiyle çarşıya çıkardık. Çarşıda herkesin dedeme saygı duyması, elini öpmeye çalışması bende dedemin büyük bir adam, büyük mevki ve makam sahibi bir insan olduğu kanaati oluşturdu. Bundan dolayı da insanların dedeme bir kahraman gibi bakmaları bende itfaiyecilik ateşini o zamandan harladı." dedi.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da çalışanların ailelerinden daha çok birbirlerini gördüğünü, bunun da dayanışmayı getirdiğini anlattı.

Görev şehidi Orhan Çobanoğlu'nun oğlunun da itfaiyede çalışmasını çok istediğini dile getiren Katipoğlu, "Kendisi göremedi ama belediyemiz bir vefa gösterdi. Gökhan kardeşimiz bugün babasının bıraktığı bayrağı daha ileriye taşıma noktasında gayret ve çaba içerisinde." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ateş savaşçısı' dede ve babalarının mesleğini gururla sürdürüyorlar - Son Dakika

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