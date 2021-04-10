Malatya'da görevli 23 yıllık polis görevini ilk günkü heyecanla yapıyor - Son Dakika

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Kıdemli Başpolis Arif Ceylan, 23 yıldır toplumun asayişi ve huzuru için mesleğe başladığı ilk günkü heyecanla görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Cumali Sancar Polis Merkezi Amirliğinde görevli Ceylan, AA muhabirine Mesleğe 1998 yılında çok isteyerek başladığını ve çocukluk hayali olan polisliği yapmanın sevincini her zaman yaşadığını söyledi.

İlk günkü heyecanla görevini yaptığını dile getiren Ceylan, "Tam 23 yıl geçti, bu 23 yılı dolu dolu yaşadım. Unutamadığım anılarım da oldu. Üzüldüğüm günler de oldu ama her zaman vatandaşın içerisindeydik, iç içeydik. Türkiye'nin değişik illerini gezdim, insanlar ve kültürler tanıdım." diye konuştu.

Ceylan, 1999 yılında Marmara'da meydana gelen depremlerde ve Van depreminde bulunduğunu anlatarak, "Buralarda yaşadığımız olayları, zorlukları anlatmakla bitiremeyiz. Bir daha dünyaya gelsem tekrar yine polis olurum. Benim bu meslekte en büyük amacım bayrağı oğluma devretmek. Oğlum kamu yönetimi 3. sınıfta okuyor. Okul bittiği zaman polisliğe girmeyi düşünüyor. İnşallah polis olur." dedi.