MALATYA'DA GÜÇLENDİRME YAPILAN OKULLAR YERLE BİR OLDU - Son Dakika
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MALATYA'DA GÜÇLENDİRME YAPILAN OKULLAR YERLE BİR OLDU

25.02.2023 17:08
MALATYA'DA GÜÇLENDİRME YAPILAN OKULLAR YERLE BİR OLDU

MALATYA'da geçtiğimiz yıllarda güçlendirme çalışması yapılan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesi deprem sonrası yerle bir olduMalatya'da deprem sonrası yıkılan yerlerden birisi de Akçadağ İlçesi Ören Mahallesi'nde bulunan okullar oldu.

MALATYA'da geçtiğimiz yıllarda güçlendirme çalışması yapılan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesi deprem sonrası yerle bir oldu

Malatya'da deprem sonrası yıkılan yerlerden birisi de Akçadağ İlçesi Ören Mahallesi'nde bulunan okullar oldu. Yıkılan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesi'nde 2020 yılında güçlendirme çalışması yapıldığı öğrenildi. Akçadağ Kaymakamlığı'nın internet sitesinde 21 Temmuz 2020 yılında yayınlanan haberde, "İlçemize bağlı Ören Mahallesinde bulunan Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesindeki okullarımızda güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesinde güçlendirme çalışmalarına başlandı. Bu okullar olası bir depreme karşı güçlendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.

"BİLİNÇLİ GÜÇLENDİRME OLSAYDI BÖYLE OLMAZDI"

Binanın güçlendirme olmasına rağmen yıkıldığını söyleyen Mehmet Mergan, "Burada en büyük doğal afet olarak deprem oldu ama en büyük doğal afetlerden biri de öğrencilerimiz kurtardı. Çünkü o gün kar yağmasaydı öğrencilerimiz okula gelecekti. İkinci depremde yıkıldı burası. Yıkıldığı anda ben karşı binada oturuyordum. Sallanmasıyla yıkılması bir oldu. Dönüp baktığımda 3 katın birden yıkıldığını gördüm. Burada öğrenciler olsaydı bir tane sağ öğrenci kalmazdı. Güçlendirme çalışması yapılmasına rağmen binanın hali ortada. " dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
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Malatya'da güçlendirme yapılan iki okul, depreme dayanamadı: Öğrenciler olsaydı bir tanesi sağ kalmazdı Malatya'da güçlendirme yapılan iki okul, depreme dayanamadı: Öğrenciler olsaydı bir tanesi sağ kalmazdı /yeniden / Malatya'da güçlendirme yapılan okullar da yıkıldı /yeniden / Malatya'da güçlendirme yapılan okullar da yıkıldı

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Son Dakika Güncel MALATYA'DA GÜÇLENDİRME YAPILAN OKULLAR YERLE BİR OLDU - Son Dakika

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