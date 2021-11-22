Malatya'da "Gülen Yüzler Kafe"nin protokolü imzalandı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirilecek olan ve down sendromlu bireylerin çalışacağı "Gülen Yüzler Kafe"nin protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın açılması için talimat verdiği "Gülen Yüzler Kafe", 3 Aralık Dünya Engelliler Günü faaliyete başlayacak.

Sanat sokağında açılacak olan ve 8 engelli bireyin çalışacağı kafenin protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, engellilerin toplumun bir gerçeği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz iş birliği ve protokol çerçevesinde 3 Aralık'ta down sendromlu engelli kardeşlerimize ait bir kafeterya açılacak. Bu kafeteryada yine engelli 8 kardeşimiz istihdam edilecek. Bu kardeşlerimizin istihdam maliyetleri İŞKUR Müdürlüğümüz tarafından karşılanacak. Ayrıca kafeteryanın demirbaşlarının temini konusunda da İŞKUR Müdürlüğümüzün sorumlu olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu çalışmaları yapan ilgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların engelli kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Malatya'nın gülen yüzleri olarak belirttiğimiz ve gülen yüzler kafesi olarak adlandırdığımız bu kafede bütün Malatyalı hemşerilerimizi ve engelli hemşerilerimizi çay ve kahve içmeye davet ediyorum."

İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman ise projede emeği geçen ve özellikle engellilere karşı olan muhabbeti, sevgisi Malatya tarafından bilinen Başkan Selahattin Gürkan'ın bu girişiminin müdürlükleri tarafından sevinçle karşılandığını ifade ederek, bu tür projelerin devamının geleceğini ümit ettiğini bildirdi.