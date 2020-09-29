Malatya'da gümrük kaçağı 20 hızar makinesi ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 20 hızar makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araçla kentte gümrük kaçağı malzemeler pazarladığını tespit etti.

Takibe aldıkları araçları çevre yolunda durduran ekipler, yaptıkları aramada, 20 gümrük kaçağı hızar makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.