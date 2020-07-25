Malatya'da gümrük kaçağı tütün ile cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı tütün ile cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Suriye uyruklu 2 şüphelinin Gaziantep'ten kargo firmaları aracılığı ile gümrük kaçağı nargile tütünü getirdiğini tespit etti.

Bir iş yerine düzenlenen operasyonda 19 kilogram kaçak nargile tütünü ile 3 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.