Malatya'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Şahsın aracında yapılan aramalarda 3 bin 888 adet Gümrük Kaçağı Kozmetik ürün ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Malatya 'da gümrük kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 bin 888 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.

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