Malatya'da günde 2 bin yaşlı kişiye iftar yemeği - Son Dakika
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Malatya'da günde 2 bin yaşlı kişiye iftar yemeği

6 saat önce

Korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl iftar çadırları yerine Malatya Valiliği, Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri, İnönü Üniversitesi ile Kızılay Malatya Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine iftar yemeği ulaştırılacak.

Malatya'da günde 2 bin yaşlı kişiye iftar yemeği, System.String[]

Korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl iftar çadırları yerine Malatya Valiliği, Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri, İnönü Üniversitesi ile Kızılay Malatya Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine iftar yemeği ulaştırılacak.


İnönü Üniversitesi yemekhanesinde Ramazan Ayı boyunca, 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplisi günlük 2 bin kişiye iftar yemeği hazırlanacak. Bu yemekler Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde görevli ekipler tarafından ailelere ulaştırılacak.


Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Umut Yalçın ve Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu Ramazan ayı boyunca yemeklerin yapılacağı İnönü Üniversitesi Yemekhanesini ziyaret ettiler.


Sosyal mesafe kuralına uyarak, Ramazan ayının ilk günü iftarda Malatya'da evlere ulaşacak yemekleri kaplara doldurdular.


Yalçın: "Malatya için birlik vakti"


Kızılay Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Umut Yalçın, Malatya için birlik vakti olduğuna dikkat çekerek, "Hep birlikte el birliğiyle İnönü Üniversitesi aşevinde hazırlamış olduğumuz sıcak yemekleri günlük 2 bin kişilik kapasite sunarak Belediyelerimizin desteği ile birlikte Malatya'daki kendi başına yemek pişiremeyen, yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza sunulması için araçlarımızla dağıtım gerçekleştireceğiz. Araçlarımıza sıcak yemeklerimizi hazırladık. Ramazan ayı boyunca devam ettireceğiz" dedi.


Başkan Güder: "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, korona virüs salgını sebebiyle sokağa çıkamayan 65 yaşı üzerindeki vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere bir organize yapıldığını bildirip, " Valiliğimiz koordinasyonunda birlik ve beraberliğin had safhada olduğu bu dayanışmayı Ramazan ayında hep birlikte bugün burada gerçekleştiriyoruz. İhtiyacı olan ailelerimize üniversitemizde hazırlanan yemekleri 12 aracımızla görevli arkadaşlarımız ailelere ulaştıracaklar. Bu birlik ve beraberlik tüm Türkiye'ye örnek olur. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.


Başkan Çınar: "Halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz"


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle daha farklı tedbirlerle ve farklı çalışmalarla halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Ramazan ayının birinci günü Malatya Valiliğimiz koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyemiz, İnönü Üniversitemiz, Kızılay ve Battalgazi Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyemiz 'Biz bize yeteriz' dedik. İnönü üniversitemiz tarafından yapılan yemekleri, belediyemiz vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.


Rektör Kızılay: "2 bin kişiye iftar yemeği dağıtacağız"


İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "On bir ayın sultanı başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabında kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına ulaştık. Bütün şehrimizin, ülkemizin ramazan ayı mübarek ve bereketli olsun.


Ramazan ayında daha önce bizim hasta yakınları konuk evi programımızı bu sene daha da büyüterek Sayın Valimizin organizasyonu ile, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyemiz katılımıyla Kızılay'ın sponsorluğunda, üniversitemizin yemekhanesinin hazırlığında bu yıl 2 bine yakın aileye iftar yemeği dağıtacağız" şeklinde konuştu.


Başkan Gürkan: "Birlik ve beraberliğin en güzel fotoğrafı burada sergilendi"


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Ramazan'ın kelime anlamı birlik, beraberlik, rahmet ve bereket ayıdır. Burada da bu fotoğraf Ramazan'ın ruhuna uygun şekilde güzel bir fotoğraftır.


Birliğin beraberliğin dirliğin, düzenin, birlikte olmanın ve birlikte insanlara hizmet etmenin en güzel fotoğrafı burada sergilenmiştir.


Sayın Valimizin önderliğinde, bizler Büyükşehir Belediyesi olarak, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyemiz ve İnönü Üniversitemiz ve Kızılay'ımız ile birlikte Türkiye'de öncülük anlamında güzel bir fotoğrafı ve bu fotoğraf ile birlikte memleketimizde ihtiyaç sahibi insanlarımıza sıcak yemekleri götürme noktasında bir program yapıldı.


690 aileye yaklaşık 2 bin kişiye biz günlük hem iftar, hem de sahur yemeğini personellerimizle göndereceğiz. Tüm emeği geçen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" İfadelerine yer verdi.


Vali Baruş: "Ramazan ayının ruhuna yakışır bir işbirliği oldu"


Malatya Valisi Aydın Baruş, korona virüs salgını başladığından beri bazı tedbirler uygulamaya geçirildiğini hatırlatıp, " Hükümetimiz ve Valiliğimiz tarafından bu tedbirlerimiz arasında 65 yaş ve üzeri sokağa çıkarılma yasağı getirildi.


65 yaş üzeri bazı vatandaşlarımızın yakınları çevrelerinde olmadığından dolayı kendi yemeklerini kendilerinin yapma noktasında ihtiyaç sahibi insanlarımızı da düşünerek, bunun farkında olduğumuz için, bunu yapamayan insanlarımızda var. Bunu düşünerek yola çıktık. Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerimizde şimdilik 690 ailemizi tespit ettik.


Yaklaşık 2 bin kişiye burada günlük yemek çıkarılacak. Tabi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başvurusuna göre, kendi yemeğini kendi yapamayacak durumda olan bu ihtiyacı duyan vatandaşlarımıza çoğaltılarak ulaştırılacaktır. Kapasite konusunda bir problemimiz yoktur" dedi.


Konuşmaların ardından yapılan dua ile program son buldu. Ekipler tespit edilen ailelere ilk yemekleri ulaştırdı. - MALATYA

Battalgazi, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:31 Kaynak: İHA

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