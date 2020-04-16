Malatya'da günlük 2 milyon adet maske üretiliyor - Son Dakika

Malatya'da günlük 2 milyon adet maske üretiliyor

MALATYA - Korona virüs salgını ile birlikte büyük bir ihtiyaç haline dönüşen cerrahi maskenin temini noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde kentte 13 firma günlük 2 milyon adet maske üretiyor.

Korona virüse (kovid-19) karşı tıbbi ekipman üretimi hız kazanırken, kamu kurumları da bu üretimlere destek veriyor. Malatya'da da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleri ile kentte tekstil üretimi gerçekleştiren 13 firma bir araya gelerek maske üretiminde lojistik bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor.

Ham maddelerin Malatya Büyükşehir Belediyesince karşılandığı üretimde tekstil firmaları günlük 2 milyona yakın cerrahi maske üretimi yaparak, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli bir görev gerçekleştiriyorlar.

Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tekstil firmasının üretim müdürü Erdal Oğul, normalde denim üreticisi olduklarını ancak bu süreçte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleri ile maske üretimine ağırlık verdiklerini belirtti.

Toplam 13 firmanın maske üretimi yaptığını kendilerinin ise yaklaşık 100 bin adet üretimle bu sürece destek verdiklerini belirten Oğul, ileri ki günlerde kapasite artırımı ile Malatya'da günlük 3 milyon adet maske üretimini hedeflediklerini söyledi. 10 gündür üretime geçtiklerini ve 15 milyondan fazla maske üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Oğul, şuan Malatya'nın bu üretimle Türkiye'de önemli bir lojistik merkezi olduğunu dile getirdi.

1 aylık bir üretim hedefi ile yola çıktıklarını belirten Oğul, bu süre zarfında 100 milyondan fazla maskeyi de teslim etmeyi planladıklarını ifade etti.