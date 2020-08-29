Malatya'da, "Güven Huzur" uygulaması - Son Dakika

Malatya'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çeşitli noktalarda denetimler gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Güven Huzur Uygulamasında 111 motorize ekip ve 389 personelin katılımıyla denetim ve kontroller yapıldı.

Ekipler, 374 iş yeri, 24 metruk bina, 1941 araç denetledi, 24 araca 14 bin 817 lira cezai işlem uyguladı, bir aracı ise trafikten men etti.

Uygulamada 5 bin 326 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak maske takmayan 12 kişiye ise işlem yapıldı.