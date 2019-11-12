Malatya'da

Türkiye genelinde düzenlenen "Güven ve Huzur" uygulaması kapsamında Malatya'daki denetimlerde aranan 7 şüpheli yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde 57 polis ekibi, 788 personel ve 1 dedektör köpekle denetleme yapıldı. Denetlemede 4 bin 305 kişi sorgulandı, 221 iş yeri ve 50 metruk bina ve çevresi kontrol edildi. 599 aracın kontrol edildiği uygulamada, 4 araca 686 lira ceza uygulandı, aranan 7 şüpheli yakalandı.

Uygulamada 1 paramatik makinesi ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.