Malatya'da güvercin hırsızlığına gözaltı - Son Dakika

Malatya'da güvercin hırsızlığına karışan bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince ilçede meydana gelen güvercin hırsızlığının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, olayla ilgili şüpheli U.Y'yi, gözaltına aldı, 11 güvercini de ele geçirdi.
Şüpheli emniyetti ifadesinde çaldığı 19 güvercinin 3'ünün öldüğünü, 5'ini ise sattığını beyan etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:07 - Kaynak: AA
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