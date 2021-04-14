Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Y.O. idaresindeki 23 LL 155 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkisinde devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan H.O, N.Y. ve Ü.G.Y. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ü.G.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.