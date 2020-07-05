Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Abdulvasi Çiçek (45) yönetimindeki 41 PC 152 plakalı hafif ticari araç, Malatya- Elazığ kara yolu Erenli mevkisinde yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına çarparak devrildi.

Araçta bulunan 5 yaşındaki Mehmet Ali Ercan ile Sultan Ercan (28), Hediye Sezer (43), Erdem Ercan (34) ve Ramazan Biçimli (17) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Ercan, müdahale rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.