Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

04.03.2022 21:16
Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Uğur Kara (28) idaresindeki 44 ACV 574 plakalı hafif ticari araç, Hekimhan Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tünelin yan bloklarına çarparak devrildi.

Sürücü Kara olay yerinde hayatını kaybederken araçtaki Belkıse Deniz (24), 112 Acil Servis ekiplerince Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Deniz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

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Hekimhan, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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