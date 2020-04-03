Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

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Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
6 saat önce
Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Serhat Aytar idaresindeki 34 RS 4046 plakalı hafif ticari araç, D-300 kara yolu Yukarıulıpınar Mahallesi Ağıllar mevkisinde devrildi.
Yaralanan sürücü ile aynı aileden Leyla, Hayrettin ve Cuma Aytar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:08 Kaynak: AA
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