Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Akçadağ- Kayseri kara yolu Kepez Mahallesi mevkisinde, C.G. yönetimindeki 44 LD 687 plakalı hafif ticari araç ile C.G.A idaresindeki 44 NF 160 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerle R.B ve F.K ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.