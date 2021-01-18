Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan ve sıkışan İnci Akbaş, Eslem Akbaş ve Mustafa Bakırhan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

3 yıl önce iş yerine giren araçtan kıl payı kurtulan tamirci, bu defa da halk otobüsünün kopan tekerleği nedeniyle ölümden döndü