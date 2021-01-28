Malatya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ömer İnal yönetimindeki 34 ZB 9267 plakalı hafif ticari araç, Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi'nde sürücünün yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Araçta bulunan Gaffure İnal yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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