Son dakika: MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ - Son Dakika
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Son dakika: MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ

04.03.2022 22:24

Son dakika haber: MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada sürücü Uğur Kara (28) ve Belkıse Deniz (24) hayatını kaybetti.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada sürücü Uğur Kara (28) ve Belkıse Deniz (24) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Sivas karayolun Hekimhan Tüneli çıkışında meydana geldi. Uğur Kara yönetimindeki 44 ACV 574 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Uğur Kara ve Belkıse Deniz'in, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. İki kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Son dakika: MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ
Son dakika: MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ
Son dakika: MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ

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Son dakika haberi | Feci kaza: 2 ölü Son dakika haberi | Feci kaza: 2 ölü Hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaşamını yitirdi Hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Hekimhan, Malatya, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ - Son Dakika
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