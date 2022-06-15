Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı çoban öldü - Son Dakika
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Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı çoban öldü

15.06.2022 22:13
Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı çoban öldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çoban hayatını kaybetti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çoban hayatını kaybetti.

Ali K. yönetimindeki 02 FZ 629 plakalı hafif ticari araç, Yolkoru Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan çoban Mehmet Maral'a (84) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı incelemede Maral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Maral'ın cansız bedeni otopsi için Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı çoban öldü
Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı çoban öldü

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Kaynak: AA

Mehmet Maral, Doğanşehir, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı çoban öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı çoban öldü - Son Dakika
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