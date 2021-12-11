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Malatya'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Malatya'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

11.12.2021 15:36
Malatya'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.K. yönetimindeki 09 YJ 865 plakalı hafif ticari araç, Zerenler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Yaralanan sürücü ile R.K. ve S.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada müdahaleleri yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Malatya'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı
Malatya'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

Doğanşehir, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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