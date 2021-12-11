Malatya'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.K. yönetimindeki 09 YJ 865 plakalı hafif ticari araç, Zerenler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Yaralanan sürücü ile R.K. ve S.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada müdahaleleri yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.