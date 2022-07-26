Malatya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı

26.07.2022 16:22
Malatya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı

Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

A.D. yönetimindeki 44 PU 191 plakalı hafif ticari araç, Cevatpaşa Mahallesi Anayurt Bulvarı'nda E.G. idaresindeki 46 AP 506 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçta sıkışan hafif ticari araç sürücüsü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan iki sürücü, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı
Kaynak: AA

Malatya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya yolcusu! Putin ile yapılacak zirvede tahıl konusu ve Ukrayna'daki son durum ele alınacak
15:56 Kılıçdaroğlu'ndan, PKK'lı olmadığını iddia eden Selahattin Demirtaş'a övgü: Serbest kalması en büyük arzum
15:50 Erken seçim için dillendirilen tarihin AK Parti için özel bir anlamı olduğu öne sürüldü
15:49 Alman devi sadece 79 dakika forma giyen genç futbolcuya 28.5 milyon euro ödedi
15:41 Ezel dizisinin yıllar sonra kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun neşeli hali dikkat çekti
15:33 Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak
15:28 Çalışanıyla tartışan müşteriye restoran müdüründen kaynar suyla saldırı!
15:15 Türk SİHA'ları için Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi
15:15 İzmir'de koronavirüslü karı koca dışarı çıktı! Mahalleli saldırıya geçti
14:59 Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 16:22:34. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement