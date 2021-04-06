Malatya'da hafriyat kamyonu devrildi; sürücü ağır yaralı - Son Dakika

Malatya'da hafriyat kamyonu devrildi; sürücü ağır yaralı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Ramazan K., ağır yaralandı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Ramazan K., ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Malatya- Kayseri yolunda meydana geldi. Ramazan K. yönetimindeki 44 KS 575 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkıp, devrildikten sonra sürüklendiği bariyerlere çarparak, durdu. Kazada sürücü Ramazan K., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan K.'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, kamyonun kaldırılmasıyla kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

"Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü

Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu

Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı

240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak

Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?