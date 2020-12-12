Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı - Son Dakika

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimse dışarı çıkmadı. Sokağa çıkma yasağına uyan ve fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin kapalı olduğu kentte, temizlik ekipleri ise görevlerini sürdürdü. Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkanlar ise polis ekiplerince cezai işlem uygulanıyor.