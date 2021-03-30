Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi - Son Dakika

Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi

30.03.2021 16:34
Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi, System.String[]

Korona virüsün artışa geçtiği illerden biri olan Malatya'da da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yeniden getirildi.

Korona virüsün artışa geçtiği illerden biri olan Malatya'da da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yeniden getirildi. Vatandaşlar ise, herkesin kurallara uymasını isteyerek yeniden risksiz bir il olmak istediklerini söylediler.

1 Mart sonrası kontrollü normalleşme sürecine başlanılması ile birlikte orta riskli iller arasında yer alan Malatya, aradan geçen 1 ay içerisinde vakaların hızla artması nedeniyle yüksek riskli iller arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yüksek riskli iller için alınan yeni tedbirleri açıklamasıyla birlikte bir aydır sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı Malatya'da Cumartesi-Pazar günleri yeniden sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Kırmızı renk ile korona virüste en yüksek riskli iller arasında bulunan Malatya'da kent merkezinde ise yaşanan insan yoğunluğu endişeleri iyice arttırıyor. Vatandaşlar, kısıtlamaların hafta sonu ile sınırlı kalmamasını isteyerek virüsün tamamen kontrol altına alınması için uzun süreli tam kapanmaların getirilmesini istiyor. - MALATYA

Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi
Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi
Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi
Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi
Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi

Koronavirüs, Malatya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu 1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı 1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan Canan Kaftancıoğlu'na AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan Canan Kaftancıoğlu'na "randevu" tepkisi: Amaç ziyaret değil, PR çalışması Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti         
16:18
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi         
15:59
Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, imajından dolayı kötü örnek olduğu çocuklardan ve annelerden özür diledi Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, imajından dolayı kötü örnek olduğu çocuklardan ve annelerden özür diledi         
15:56
Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu         
15:06
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın         
14:26
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
İETT'nin ihalesi sonuçlandı: 3 bin otobüs 16 milyon liraya sarıya boyanacak İETT'nin ihalesi sonuçlandı: 3 bin otobüs 16 milyon liraya sarıya boyanacak         
13:06
Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe         
12:56
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 16:45:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei