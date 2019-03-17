Son Dakika Haberleri: Malatya'da Hakkında Kayıp İhbarı Yapılan Kişi Ölü Bulundu

Malatya'da Hakkında Kayıp İhbarı Yapılan Kişi Ölü Bulundu

56 dakika önce

MALATYA'da Akçadağ ilçesinde 8 gün önce evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Aliseydi Yücel'in (30) cansız bedeni, kayalıklar arasında dağcılar tarafından bulundu.

Malatya'da Hakkında Kayıp İhbarı Yapılan Kişi Ölü Bulundu, System.String[]
MALATYA'da Akçadağ ilçesinde 8 gün önce evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Aliseydi Yücel'in (30) cansız bedeni, kayalıklar arasında dağcılar tarafından bulundu.

İlçeye bağlı Levent Mahallesi'ndeki Levent Vadisi Seyir Terası mevkiinde fotoğraf çeken dağcılar, kayalıkların arasında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kişinin öldüğü tespit edildi. Jandarma yaptığı araştırmada cesedin Aliseydi Yücel'e ait olduğu belirledi. Yücel'in 8 gün önce evden ayrıldığı ve haber alınamadığı için ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulduğu belirlendi. Yücel'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:42 Kaynak: DHA

Jandarma, Akçadağ, Malatya, 3. Sayfa, Güncel
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