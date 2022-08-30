Malatya'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da 2 firari hükümlü yakalandı

30.08.2022 18:46
Malatya'da 2 firari hükümlü yakalandı

Malatya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Malatya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya Ağır Ceza İlamat Masasınca, "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla yağma" ve "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme ve bulundurma" suçlarından hakkında hapis cezası bulunan E.İ. ve "kasten adam öldürme" suçundan hakkında hapis cezası bulunan C.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, tespit edilen adreslerine düzenlenen operasyonda 2 hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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