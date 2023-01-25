Malatya'da halk otobüsü, baraj gölüne devrildi: 4 yaralı (3) - Son Dakika
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Malatya'da halk otobüsü, baraj gölüne devrildi: 4 yaralı (3)

25.01.2023 22:15
Malatya'da halk otobüsü, baraj gölüne devrildi: 4 yaralı (3)

OTOBÜSÜN BARAJA DEVRİLMESİ, ARAÇ KAMERASINDA Malatya'da, Atabey İskelesi'nde yolcu indiren şoförün kontrolünden çıkan halk otobüsünün, Karakaya Baraj Gölü'ne devrilmesiyle 4 kişinin yaralandığı kaza anı araç içerisinde 4 farklı güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOBÜSÜN BARAJA DEVRİLMESİ, ARAÇ KAMERASINDA

Malatya'da, Atabey İskelesi'nde yolcu indiren şoförün kontrolünden çıkan halk otobüsünün, Karakaya Baraj Gölü'ne devrilmesiyle 4 kişinin yaralandığı kaza anı araç içerisinde 4 farklı güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün içerisindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otobüsün baraja doğru gitmesiyle yolcuların panik olması, göl suyunun aracın içerisine girmesi yer alıyor.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Malatya'da halk otobüsü, baraj gölüne devrildi: 4 yaralı (3) - Son Dakika
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