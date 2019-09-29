Son Dakika Haberleri: Malatya'da halk otobüsü devrildi: 25 yaralı
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Malatya'da halk otobüsü devrildi: 25 yaralı

1 saat önce

Malatya'da halk otobüsü devrildi: 25 yaralıMALATYA - Malatya'da halk otobüsünün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 25'den fazla kişi yaralandı.

Malatya'da halk otobüsü devrildi: 25 yaralı

MALATYA - Malatya'da halk otobüsünün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 25'den fazla kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek yolu üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Malatya-Dilek seferini yapan Murat A. idaresindeki 44 BT 452 plakalı halk otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.Çarpmanın etkisiyle yan yatan otobüste ilk belirlemelere göre yolcu olarak bulunan 25'den fazla kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Malatya'da halk otobüsü devrildi: 25 yaralı

Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:58 Kaynak: İHA
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