Malatya'da Halk Otobüsü Devrildi: 6 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Malatya
'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tolga İzci yönetimindeki 44 J 4250 plakalı özel halk otobüsü, Yazıhan
ilçesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan 6 yolcu, 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ile Turgut Özal
Tıp Merkezine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:57 Kaynak: AA
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