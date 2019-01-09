Son Dakika Haberleri: Malatya'da Halk Otobüsü Devrildi: 6 Yaralı

Malatya'da Halk Otobüsü Devrildi: 6 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Malatya'da Halk Otobüsü Devrildi: 6 Yaralı, System.String[]
Malatya'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tolga İzci yönetimindeki 44 J 4250 plakalı özel halk otobüsü, Yazıhan ilçesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan 6 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:57 Kaynak: AA

Yazıhan, Malatya, Güncel
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