Malatya'da "Halk oyunları il birinciliği yarışması" yapıldı - Son Dakika
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Malatya'da "Halk oyunları il birinciliği yarışması" yapıldı

6 saat önce

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen ve okul sporları faaliyet programında yer alan "Halk Oyunları İl Birinciliği" yarışması yapıldı.

Malatya'da

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen ve okul sporları faaliyet programında yer alan "Halk Oyunları İl Birinciliği" yarışması yapıldı.


Malatya Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen programına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Türkiye halk oyunları federasyonu yönetim kurulu üyesi Kemal Deniz, çevre illerden hakemler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından bir değerlendirme yapan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yönetim kurulu üyesi Kemal Deniz; "Bir yıl boyunca emek veren gençlerimizi bugün burada performanslarıyla seyir edeceğiz. Daha öneki yıllarda, kültür ve milli eğitim bakanlığının kültürümüzün yok olmaması, yeni yetişen genç nesillerin halk oyunları bilmesi adına yaptıkları faaliyetleri, gençlik spor bakanlığımızın bünyesindeki Türkiye halk oyunları federasyonunun uhdesindedir. Bu nedenle biz, sporcularımızı, antrenörlerimizin bir yandan halk oyunu sporlarını yaptıkları anlayışı içerisinde olurken, öte yandan bin yıllar öteden gelen kültürümüzü yeni kuşaklara, yeni nesillere aktarıp, onlara öğreten bir grup olarak görüyor, böyle bir faaliyet içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilmeliyiz ki, halk oyunları sizin, hepinizin de takdir ettiği gibi 24 saat yaşam içerisinde olan yaşantılarımızı, kullanılan eşyaları, geçimini sağladığımız tarladan, bağdan, bahçeden, ticarethaneden bu taraf bütün sosyal faaliyetlerimizi içeren kültürel hadiseleri yansıtan bir durum olarak, bir spor olarak görülmeli. Bu nedenle halk oyunları gerçekten söylüyorum, milyonları ilgilendiriyor olsa da, trilyonları ilgilendiriyor olsa da futbol federasyonunun da önünde bir federasyondur. Çünkü siz, Türk milletinin, diğer toplumlardan ve devletlerden farklılıklarını ortaya koyan aktiviteleri yaşatan ve gelecek nesillere bunu taşıyan insanlarsınız" diye konuştu


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen ise; "Bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum. Elbette gençlik ve spor bakanlığımızın konularından bir tanesi de, gençlerimizin halk oyunları faaliyetlerine yönlendirilmesi ve teşvik edilmesidir. Bizlerde teşkilat olarak, halk oyunları camiasına hizmet etmeye çalışıyoruz. Türkiye halk oyunları federasyonu, Türkiye'nin geçmişten geleceğe her şeyini yansıtan bir federasyondur" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:55 Kaynak: İHA
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