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Malatya'da hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına idari izin - Son Dakika

Malatya'da hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına idari izin

26.01.2022 17:26
Malatya'da hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına idari izin

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi.

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve hava sıcaklığındaki azalma sebebiyle yollarda oluşan buzlanmaya bağlı ulaşımda karşılaşılan olumsuzluklar sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı (kanser, KOAH, kalp ve böbrek yetmezliği, organ nakli ve organ yetmezliği, serebrovasküler gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar) olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 27-28 Ocak 2022 tarihlerinde izinli sayılmasına karar verilmiştir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına idari izin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına idari izin - Son Dakika
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